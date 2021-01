Crisi di governo, Sgarbi attacca Conte: “Lei rimane e l’Italia se ne va”. Poi ai cronisti: “Serve governo Draghi” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come prevedibile, Vittorio Sgarbi ha chiarito di non voler votare la fiducia al governo Conte anche durante il suo intervento in Parlamento. In una seduta della Camera mai così infuocata, il premier Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto sperando nell’apporto di una pattuglia di parlamentari definiti “volontari” nel discorso del presidente del Consiglio (dopo i “responsabili” di berlusconiana memoria e i “costruttori” in riferimento al discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella). In realtà il governo dovrebbe avere i numeri a Montecitorio, mentre rischia molto di più domani al Senato, dove la maggioranza assoluta sembra non esserci. “La situazione che vediamo ha qualcosa di drammatico e di ridicolo, noi pensavamo che quando ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Come prevedibile, Vittorioha chiarito di non voler votare la fiducia alanche durante il suo intervento in Parlamento. In una seduta della Camera mai così infuocata, il premier Giuseppesi gioca il tutto per tutto sperando nell’apporto di una pattuglia di parlamentari definiti “volontari” nel discorso del presidente del Consiglio (dopo i “responsabili” di berlusconiana memoria e i “costruttori” in riferimento al discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella). In realtà ildovrebbe avere i numeri a Montecitorio, mentre rischia molto di più domani al Senato, dove la maggioranza assoluta sembra non esserci. “La situazione che vediamo ha qualcosa di drammatico e di ridicolo, noi pensavamo che quando ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - meb : Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle polt… - MarlonJD1978 : RT @Rinaldi_euro: Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - IesuAnna : RT @gastoldi: Conte cede la delega ai servizi a crisi iniziata. Mollerà il mes quando sarà tardi. Sosterrà Navalnyj quando non servirà. Que… -