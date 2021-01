Crisi di Governo, lo Speciale del TgLa7 con Enrico Mentana (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con la Maratona Mentana per seguire la giornata politica del Governo Conte. L’esecutivo infatti oggi, 18 gennaio 2021, è chiamato a superare la prova della fiducia alla Camera, mentre domani ci sarà la sfida decisiva del Senato. Il presidente del Consiglio otterrà la maggioranza? Quali le prospettive future? Tutti gli aggiornamenti su La7 con lo Speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana a partire dalle 17. Dopo l’edizione delle 20 del TgLa7 e l’appuntamento con Otto e Mezzo, la Maratona Mentana ripartirà dalle 21 fino a mezzanotte circa. In studio come di consueto ospiti, giornalisti e commentatori. I principali inviati, da Paolo Celata ad Alessandra Sardoni, saranno in collegamento dai palazzi del potere. Streaming e tv Potete seguire la ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nuovo appuntamento con la Maratonaper seguire la giornata politica delConte. L’esecutivo infatti oggi, 18 gennaio 2021, è chiamato a superare la prova della fiducia alla Camera, mentre domani ci sarà la sfida decisiva del Senato. Il presidente del Consiglio otterrà la maggioranza? Quali le prospettive future? Tutti gli aggiornamenti su La7 con lodel telegiornale condotto daa partire dalle 17. Dopo l’edizione delle 20 dele l’appuntamento con Otto e Mezzo, la Maratonaripartirà dalle 21 fino a mezzanotte circa. In studio come di consueto ospiti, giornalisti e commentatori. I principali inviati, da Paolo Celata ad Alessandra Sardoni, saranno in collegamento dai palazzi del potere. Streaming e tv Potete seguire la ...

