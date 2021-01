Conte si appella ai «volenterosi» e salta l’asticella (Di martedì 19 gennaio 2021) Il giorno della verità è oggi, perché oggi è il giorno in cui Conte si gioca tutto nell’aula di palazzo Madama. Ieri alla Camera è andata bene, sei voti in più della maggioranza assoluta e non era scontato: 321, incluso quello della forzista Renata Polverini che ha anche lasciato Fi. Diserta invece il voto Maurizio Lupi, e potrebbe essere un segnale per il Senato. Compatta astensione dei renziani, che anzi hanno perso per strada due voti passati a Conte. IL … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Il giorno della verità è oggi, perché oggi è il giorno in cuisi gioca tutto nell’aula di palazzo Madama. Ieri alla Camera è andata bene, sei voti in più della maggioranza assoluta e non era scontato: 321, incluso quello della forzista Renata Polverini che ha anche lasciato Fi. Diserta invece il voto Maurizio Lupi, e potrebbe essere un segnale per il Senato. Compatta astensione dei renziani, che anzi hanno perso per strada due voti passati a. IL … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

