Conte, maggioranza debole. Appello ai «volenterosi» Conte prende 321 voti Ma oggi al Senato rischia (Di martedì 19 gennaio 2021) Primo sì alla fiducia alla Camera. Giuseppe Conte non ha ricucito lo strappo con Italia Viva e ha usato la parola «incomprensibile» per definire la possibile crisi del governo.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 gennaio 2021) Primo sì alla fiducia alla Camera. Giuseppenon ha ricucito lo strappo con Italia Viva e ha usato la parola «incomprensibile» per definire la possibile crisi del governo....

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - you_trend : ?? #BREAKING #CrisidiGoverno, la #Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di #Conte Favor… - riotta : In bocca al lupo al premier Conte, ma se non abbiamo visto 'una stagione riformista' quando aveva maggioranza ferre… - PhilDeCarolis : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Domani non arrivano a maggioranza assoluta di 161 senatori. E non averla in un ramo del Parlamento cosa comp… - anna_milella : RT @LegaSalvini: Conte domani non avrà la maggioranza assoluta in Senato ma farà di tutto per non dimettersi. Il motivo? Eccolo spiegato in… -