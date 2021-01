Alexei Navalny è stato arrestato a Mosca al suo rientro in Russia (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Emile Ducke/dpa)A cinque mesi dal suo avvelenamento, il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è tornato a Mosca ed è stato immediatamente arrestato da alcuni ufficiali del Servizio penitenziario federale (Fsin) il 17 gennaio. Navalny aveva annunciato da tempo la sua volontà di rientrare in patria e, pochi minuti prima del decollo da Berlino, dove si trovava per la riabilitazione, aveva pubblicato un video su Instagram in cui la moglie, citando il film russo Il fratello grande, dice “Ragazzo, portaci della vodka: torniamo a casa”. Ad attenderlo all’aeroporto di Vnukovo, dove era previsto il suo arrivo, c’erano numerosi sostenitori, giornalisti e alcuni collaboratori del suo partito, il Partito democratico del progresso. All’ultimo momento, però, le autorità hanno deviato ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) (foto: Emile Ducke/dpa)A cinque mesi dal suo avvelenamento, il leader dell’opposizione russaè tornato aed èimmediatamente arreda alcuni ufficiali del Servizio penitenziario federale (Fsin) il 17 gennaio.aveva annunciato da tempo la sua volontà di rientrare in patria e, pochi minuti prima del decollo da Berlino, dove si trovava per la riabilitazione, aveva pubblicato un video su Instagram in cui la moglie, citando il film russo Il fratello grande, dice “Ragazzo, portaci della vodka: torniamo a casa”. Ad attenderlo all’aeroporto di Vnukovo, dove era previsto il suo arrivo, c’erano numerosi sostenitori, giornalisti e alcuni collaboratori del suo partito, il Partito democratico del progresso. All’ultimo momento, però, le autorità hanno deviato ...

