Xbox Series X ha ancora diverse esclusive da svelare per il 2021 | lo conferma uno sviluppatore di EA Dice

In un post sul blog ufficiale Xbox Wire, pubblicato qualche giorno fa, Microsoft ha elencato tutti i titoli che arriveranno esclusivamente su console Xbox nel corso del 2021, citando titoli AAA noti e interessanti indie, come Halo Infinite, The Medium, Scorn, The Gunk e CrossFire X. La lista è bella lunga ma, esattamente come sospettavano in tanti, non è completa: all'appello mancano dei titoli che Microsoft non ha ancora formalmente annunciato. Il sospetto si è intensificato, in seguito alle dichiarazioni di uno sviluppatore, Angel Kavazov, un dipendente di EA Dice che ha lavorato alla serie Battlefield, quindi una fonte parecchio autorevole.

