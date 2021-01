Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 18:30 (Di domenica 17 gennaio 2021) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2021 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTA RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE VIENE INFATTI INDICATE REGLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE ABBONDANTI NEVICATE CHE STANNO INTERESSANDO ORMAI DA DIVERSE ORE GRAN PARTE DEL TERRITORIO. SONO ANCORA IN CORSO NEVICATE SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO, SULLA SR627 DELLA VANDRA E SULLA SR609 CARPINETANA DOVE SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA. MEZI INVERNALI A CURA DI ASTRAL ANCHE SULLA SR411 SUVLACENSE E SULLA PROVINCIALE TREVI FILETTINO RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 gennaio 2021)DEL 17 GENNAIOORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LANESSUN PROBLEMA PER QUANTA RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATE REGLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA. RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE ABBONDANTI NEVICATE CHE STANNO INTERESSANDO ORMAI DA DIVERSE ORE GRAN PARTE DEL TERRITORIO. SONO ANCORA IN CORSO NEVICATE SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO, SULLA SR627 DELLA VANDRA E SULLA SR609 CARPINETANA DOVE SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA. MEZI INVERNALI A CURA DI ASTRAL ANCHE SULLA SR411 SUVLACENSE E SULLA PROVINCIALE TREVI FILETTINO RICORDIAMO CHE, IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : Rocca Priora, Segni, Gorga e Monte Livata: la Città Metropolitana di Roma è imbiancata e la neve crea disagi per la… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - rotaruchristina : RT @romamobilita: #Viabilità Incidente sulla Roma-Fiumicino, rallentamenti tra Parco Dei Medici e Viale Isacco Newton in direzione Via Dell… - romamobilita : #Viabilità Incidente sulla Roma-Fiumicino, rallentamenti tra Parco Dei Medici e Viale Isacco Newton in direzione Via Della Magliana -

