Una Mamma per Amica non va in onda oggi, il revival si è concluso con Rory e Jess (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cerchio si è chiuso in Una Mamma per Amica oppure no? I fan se lo chiedono ancora oggi nonostante sia passato ormai una settimana dal finale del revival in onda domenica scorsa. L’arrivo di Jess e la gravidanza di Rory hanno lasciato una speranza a tutti coloro che hanno sempre sognato di vedere la giovane delle Gilmore al suo fianco. Il finale del revival di Una Mamma per Amica non va in onda oggi e lo stesso farà nelle prossime settimane visto che le quattro puntate speciali sono terminate domenica scorsa quindi tutto quello che ne sarà di Rory è destinato a rimanere nei sogni dei fan fino a che qualcuno non annuncerà ufficialmente un nuovo capitolo. Al momento ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Il cerchio si è chiuso in Unaperoppure no? I fan se lo chiedono ancoranonostante sia passato ormai una settimana dal finale delindomenica scorsa. L’arrivo die la gravidanza dihanno lasciato una speranza a tutti coloro che hanno sempre sognato di vedere la giovane delle Gilmore al suo fianco. Il finale deldi Unapernon va ine lo stesso farà nelle prossime settimane visto che le quattro puntate speciali sono terminate domenica scorsa quindi tutto quello che ne sarà diè destinato a rimanere nei sogni dei fan fino a che qualcuno non annuncerà ufficialmente un nuovo capitolo. Al momento ...

RadioItalia : Sei una forza Teresa! ?? Un abbraccio anche a papà @lorenzojova e a mamma @fvali11 ?? - justlovexlou : io: mamma comprami una lattina di coca-cola mamma: perché? il mio perché: - min1kid__ : Ieri è successa una cosa per la quale mi son sentito un verme. Per situazioni familiari mi hanno messo in mezzo e… - rosenheit : ho portato al mio ragazzo una soppressata fatta dalla nonna di mio cugino in Calabria (oltre alle lasagne fatte da… - YOONsimper : @RAINB0SE0K Mia mamma voleva chiamarmi chiara, anna o annachiara ma ho già una cugina che si chiama anna e a mio pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Mamma Una mamma per amica: Matt Czuchry rompe il silenzio sul segreto dietro alle famose "ultime quattro parole" ComingSoon.it Covid distrugge una famiglia: a distanza di pochi giorni muoiono madre e figlio di 35 anni

Jacopo era un ragazzo dolcissimo, dotato di una grande empatia. Era in prima linea nelle nostre ... La sua perdita, e quella della mamma, è un grave colpo per tutti noi e per i nostri ragazzi. Ora ...

La gioia incontenibile di Eki di Pianiga: finalmente mamma dopo quattro aborti

Il desiderio di diventare mamma era insopprimibile per Eki Queen, una giovane di 26 anni che vive a Pianiga. Voleva la famiglia che aveva sempre sognato, con un piccolino da amare e crescere.

Jacopo era un ragazzo dolcissimo, dotato di una grande empatia. Era in prima linea nelle nostre ... La sua perdita, e quella della mamma, è un grave colpo per tutti noi e per i nostri ragazzi. Ora ...Il desiderio di diventare mamma era insopprimibile per Eki Queen, una giovane di 26 anni che vive a Pianiga. Voleva la famiglia che aveva sempre sognato, con un piccolino da amare e crescere.