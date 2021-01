Renzi non mi ha convinto, ma occorre ricucire. Anche a prezzo di lasciare Conte premier (Di domenica 17 gennaio 2021) (a cura di Umberto Ranieri) Il modo in cui Renzi ha aperto la crisi non mi ha convinto. Eviterei tuttavia un anti Renzismo pregiudiziale. Andrebbe riconosciuto a Renzi perlomeno la iniziativa per modificare la struttura piramidale prevista per la gestione del Recovery fund:300 esperti, manager dei monopoli statali e Conte al vertice. Non solo. Importante aver modificato un impianto sbilanciato su sussidi con uno spostamento verso gli investimenti nella utilizzazione delle risorse europee; aver contribuito ad accrescere le risorse per sanità e scuola. Senza la iniziativa di Italia Viva le cose sarebbero andate in direzione diversa, nel silenzio, ahimé, di un Pd intimorito dalla reazione dei grillini. Intimorito da un partito mosso unicamente dalla disperata volontà di non tornare alle urne. È appena il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 gennaio 2021) (a cura di Umberto Ranieri) Il modo in cuiha aperto la crisi non mi ha. Eviterei tuttavia un antismo pregiudiziale. Andrebbe riconosciuto aperlomeno la iniziativa per modificare la struttura piramidale prevista per la gestione del Recovery fund:300 esperti, manager dei monopoli statali eal vertice. Non solo. Importante aver modificato un impianto sbilanciato su sussidi con uno spostamento verso gli investimenti nella utilizzazione delle risorse europee; aver contribuito ad accrescere le risorse per sanità e scuola. Senza la iniziativa di Italia Viva le cose sarebbero andate in direzione diversa, nel silenzio, ahimé, di un Pd intimorito dalla reazione dei grillini. Intimorito da un partito mosso unicamente dalla disperata volontà di non tornare alle urne. È appena il ...

