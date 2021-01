"Non conservo nulla". Patty Pravo, fuori tutta la verità: un libro con pochi precedenti (Di domenica 17 gennaio 2021) La vita e la carriera della "ragazza del Piper", protagonista della scena musicale italiana dagli anni '60 a oggi, in un libro che è la summa di un'artista originalissima che ha sempre sperimentato generi e stili. "Minaccia bionda", a cura di Pino Strabioli e Michele Folco, racconta il mito di Patty Pravo. Al secolo Nicoletta Strambelli, ha cantato in otto lingue e ha al proprio attivo decine di successi e 110 milioni di dischi venduti. Le 192 pagine del testo raccolgono circa duecento fra scatti di grandi fotografi, provini, istantanee e prospettive inedite attraverso i quali Patty Pravo si racconta a modo suo. «Un libro che omaggia la donna e l'artista», mi spiega sempre Diego Paura, critico quanto criticone di libri. Quella stessa artista che si schermisce così: «Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La vita e la carriera della "ragazza del Piper", protagonista della scena musicale italiana dagli anni '60 a oggi, in unche è la summa di un'artista originalissima che ha sempre sperimentato generi e stili. "Minaccia bionda", a cura di Pino Strabioli e Michele Folco, racconta il mito di. Al secolo Nicoletta Strambelli, ha cantato in otto lingue e ha al proprio attivo decine di successi e 110 milioni di dischi venduti. Le 192 pagine del testo raccolgono circa duecento fra scatti di grandi fotografi, provini, istantanee e prospettive inedite attraverso i qualisi racconta a modo suo. «Unche omaggia la donna e l'artista», mi spiega sempre Diego Paura, critico quanto criticone di libri. Quella stessa artista che si schermisce così: «Non ...

È importante tenerne conto in ogni ambito e situazione, perché non esiste un vaccino per gli errori, ma come ci ricorda il papà di Dilbert, Scott Adams: «La creatività sta nel concedersi di commettere ...

