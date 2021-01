AntoVitiello : #Milan e #Calhanoglu più vicini, si è accorciata la distanza economica tra domanda e offerta dopo l'incontro di ogg… - FBiasin : #Simakan starà fuori due mesi. Il #Milan sugli infortuni è iellato anche con i giocatori degli altri. - ForzAzzurri1926 : COVID-19, UFFICIALE IL CLUB ANNUNCIA, CI SONO ALTRI POSITIVI. GARA A RISCHIO? IL COMUNICATO >>>>>>… - EmanueleFriger2 : 'Tifosi AC Milan comunicano che, a fronte dell'ennesimo comunicato di assenze per infortuni/covid, hanno finito di… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milan, altri due positivi: Theo Hernandez e Calhanoglu saltano il Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Milan altri

Milan ufficiale Theo Hernandez e Calhanoglu positivi - Brutte notizie per Stefano Pioli, il quale dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Calhanoglu per il ...Due nuovi casi di Covid-19 in casa Milan: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Ad annunciarlo è il club rossonero con un comunicato: "AC Milan comunica che ...