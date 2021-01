Manchester United, Solskjaer: “Un po’ arrabbiato, ma punto importante conquistato” (Di domenica 17 gennaio 2021) La sfida di Premier League tra Liverpool e Manchester United è terminata in parità sullo 0-0, risultato che permette allo United di confermarsi in testa alla classifica. Il punto ottenuto ad Anfield limita i danni e mantiene invariato il vantaggio di tre punti proprio sul Liverpool, ma lo United vede avvicinarsi di un punto il Leicester, staccato ora di due lunghezze. “Possiamo fare molto meglio, ma usciamo da questa gara con un punto importante che certifica la nostra crescita esponenziale che continua ormai da un anno” ha dichiarato nel post partita Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dello United. “Non ci siamo imposti in questa partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto rinunciatari. Durante il match siamo ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) La sfida di Premier League tra Liverpool eè terminata in parità sullo 0-0, risultato che permette allodi confermarsi in testa alla classifica. Ilottenuto ad Anfield limita i danni e mantiene invariato il vantaggio di tre punti proprio sul Liverpool, ma lovede avvicinarsi di unil Leicester, staccato ora di due lunghezze. “Possiamo fare molto meglio, ma usciamo da questa gara con unche certifica la nostra crescita esponenziale che continua ormai da un anno” ha dichiarato nel post partita Ole Gunnar, tecnico dello. “Non ci siamo imposti in questa partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molto rinunciatari. Durante il match siamo ...

