Lazio, Inzaghi sorride: pronta la grande svolta (Di domenica 17 gennaio 2021) La Lazio ha conquistato il derby di Roma, questa potrebbe essere la spinta decisiva per il futuro di Simone Inzaghi. La vittoria nel derby ha creato grande entusiasmo in casa Lazio. Un 3-0 che fatto sì che l'ambiente biancoceleste potesse esplodere in un tripudio di gioia ed esaltazione, che quest'anno è stato spesso precluso a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

