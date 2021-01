Lammers Genoa, colloquio tra Preziosi e Percassi: potrebbe liberare Scamacca (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Genoa sembrerebbe aver scelto il suo attaccante: si tratta di Lammers che sta trovando poco spazio all’Atalanta. Le ultime Quella tra Atalanta e Genoa potrebbe essere una partita buona per chiudere anche un’operazione di mercato. La società di Preziosi è alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo nel mirino Lammers. L’olandese, che ha trovato poco spazio all’Atalanta, potrebbe essere l’oggetto del colloquio a bordocampo tra Luca Percassi e Preziosi come riportato da Sky Sport. L’arrivo di Lammers potrebbe lasciare via libera a Scamacca, in orbita Juve. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilsembrerebbe aver scelto il suo attaccante: si tratta diche sta trovando poco spazio all’Atalanta. Le ultime Quella tra Atalanta eessere una partita buona per chiudere anche un’operazione di mercato. La società diè alla ricerca di un attaccante e avrebbe messo nel mirino. L’olandese, che ha trovato poco spazio all’Atalanta,essere l’oggetto dela bordocampo tra Lucacome riportato da Sky Sport. L’arrivo dilasciare via libera a, in orbita Juve. Leggi su Calcionews24.com

