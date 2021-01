Ladri di Nutella | quanti vasetti riescono a rubare | succede a Firenze

(Di domenica 17 gennaio 2021) Due giovanidivengono sorpresi con un botto didella nota crema di Ferrero. Un furto di quelli da non credere. Due giovanidisono riusciti a sottrarre la bellezza di 68della rinomata crema al cioccolato e nocciole. La scoperta è avvenuta in una zona periferica nella parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Due giovani ladri di Nutella vengono sorpresi con un botto di vasetti della nota crema di Ferrero. Un furto di quelli da non credere ...Ladri, ma dolcissimi e probabilmente anche golosi. Così innamorati della Nutella da finire in manette per rubarla. E’ successo l’altra notte a Novoli, via Allori: qui è stata sfondata la porta del mag ...