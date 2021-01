Il Napoli in apprensione: Fabian non si è allenato in gruppo, ma era al pranzo sul Vesuvio (Di domenica 17 gennaio 2021) Fabian Ruiz è positivo al Covid. L’Asl Napoli 1, scrive Il Mattino, “sta monitorando da vicino tutta la faccenda e ha solo chiesto i contatti stretti (ovvero i familiari) di Fabian Ruiz“. Il quotidiano chiarisce che lo spagnolo, negli ultimi giorni, si è allenato separatamente dal resto della squadra. “Il Napoli ha anche fatto sapere che negli ultimi giorni lo spagnolo si è allenato in disparte per un affaticamento”. La notizia della positività è arrivata prima del ritiro previsto nell’hotel di Corso Vittorio Emanuele, continua il quotidiano. “E così, alla notizia Fabian non si è mai mosso da casa, una volta tornato dall’allenamento”. Ma resta apprensione. Perché Fabian – che al momento è asintomatico – ha partecipato al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021)Ruiz è positivo al Covid. L’Asl1, scrive Il Mattino, “sta monitorando da vicino tutta la faccenda e ha solo chiesto i contatti stretti (ovvero i familiari) diRuiz“. Il quotidiano chiarisce che lo spagnolo, negli ultimi giorni, si èseparatamente dal resto della squadra. “Ilha anche fatto sapere che negli ultimi giorni lo spagnolo si èin disparte per un affaticamento”. La notizia della positività è arrivata prima del ritiro previsto nell’hotel di Corso Vittorio Emanuele, continua il quotidiano. “E così, alla notizianon si è mai mosso da casa, una volta tornato dall’allenamento”. Ma resta. Perché– che al momento è asintomatico – ha partecipato al ...

