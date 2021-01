Governo | Conte a casa lavora a intervento | no duello con Renzi | parlerà al Paese Adnkronos 2

(Di domenica 17 gennaio 2021) () - Un discorso emozionale, che sappia colpire chi in queste ore tentenna, mentre il pallottoliere vede i numeri fermi tra 155 e 158 al Senato. Potrebbero salire, ma potrebbero anche scendere, perché "è difficile avere la fredda certezza numerica quando hai a che fare con la volubilità umana", confida chi gli è più vicino. Un discorso "alto, cheale al Parlamento". Imperniato sulla trasparenza, sul perimetro dell'interesse dei cittadini. Su quel concetto di nuovo Umanesimo più volte toccato dain questo anno e mezzo di. Il premier si soffermerà sull'importanza dell'Europa, un'Europa a cui la pandemia ha impresso un nuovo passo, e del ruolo che sta ricoprendo in questa fase, sia nel presente che in prospettiva. Uno dei temi, viene fatto notare, che potrebbe essere ...

"Se il presidente del Consiglio ritiene di avere il governo migliore del mondo vuol dire che non vuole cambiare nessuno". Lo ha ...Noi non siamo lo strumento di Giuseppe Conte, così come non siamo contrari al Presidente ... il senso della ragionevolezza è smarrito all’interno della maggioranza di governo cui è affidato il compito ...