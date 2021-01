F1 | Bottas pensa al ritiro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) George Russell preme per ottenere un sedile in Mercedes nel 2022. Il suo arrivo, potrebbe far terminare l’esperienza dinon solo con la scuderia anglo-tedesca ma con tutto il mondo della Formula Uno.si ritirerà a fine 2021? La prestazione offerta da Russell in occasione del gran premio di Sakhir, continua a restare nei pensieri degli appassionati della F1 ma anche del team principal Toto Wollf. Il manager austriaco, è conscio di avere tra le mani un futuro campione del mondo. Nonostante questo, Wolff ha deciso di continuare per un’altra stagione con la coppia Hamilton-. Russell dunque correrà per un altro anno con la Williams mentre il finlandese affiancherà Hamilton (in attesa di rinnovo) per la quarta stagione consecutiva. Tuttavia, Woodman non sembra essere certo di restare in F1 al termine del suo ...