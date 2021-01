Dramma a Lanuvio | nella RSA 5 donne morte | altri ospiti in gravi condizioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 17 gennaio 2021) E’ ancora tutto da scoprire quello che è successoRSA di, dove sono5 persone. Cinqueche eranodella struttura di. Un vero e proprio, quello accaduto in via Monte Giovo Nuovo anche per come la situazione è precipitata in pochi istanti. La notizia di quella che è stata definita una “strage degli anzianiRSA” è arrivata prima ai media, che ai parenti. Hanno tutti scoperto cosa stava succedendo leggendo in rete o ascoltando in tv le ultime notizie. Ma che cosa è successo? Tutto è stato scoperto al cambio turno. Uno degli operatori della RSA arrivastruttura e si trova di fronte a una scena quasi da film, ma purtroppo era tutto vero. Un incubo per l’operatore che si trova a ...