Diretta Sassuolo Parma risultato 0-1 video streaming DAZN | gol di Kucka!

(Di domenica 17 gennaio 2021)tv: probabili formazioni, quote, orario elive della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, squadre in campo al Mapei Stadium.

zazoomblog : Diretta- Sassuolo Parma (risultato 0-0) video streaming DAZN: traversa neroverde! - #Diretta- #Sassuolo #Parma #(ri… - gabrielemajo : Post Edited: SASSUOLO-PARMA 0-1 (FINALE PRIMO TEMPO) (MARCATORE: 37' KUCKA) DIRETTA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: SASSUOLO-PARMA 0-1 (45’PT) (MARCATORE: 37' KUCKA) DIRETTA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - infoitsport : Sassuolo-Parma: traversa di Kyriakopoulos poi Sepe salva su Caputo- SEGUI QUI LA DIRETTA - infoitsport : Sassuolo - Parma 0-0 LIVE - Serie A. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Sassuolo

Inter-Juventus si gioca questa sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Meazza' di San Siro. Il big match in calendario è il posticipo della 18sima giornata del campionato di Serie A. La partita verrà trasmes ...Diretta Sassuolo Parma streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, squadre in campo al Mapei Stadium. Diretta Sassuolo ...