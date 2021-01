Diretta Inter-Juve ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - È il Derby d'Italia il big match della 18ª giornata di Serie A . L' Inter , reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite in campionato, sarà chiamata al riscatto contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - È il Derby d'Italia il big match della 18ª giornata di Serie A . L', reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite in campionato, sarà chiamata al riscatto contro la ...

Inter_TV : ??| IN DIRETTA Ci siamo! ?? ?? In onda con il nostro LiveMatch pre #InterJuventus ?? In studio @EvaGini @FSIANI87… - tuttosport : Diretta #Inter-#Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming?? - Inter_Women : ?? | VIA! Comincia #InterWomen ?? @JuventusFCWomen al Suning Youth Development Centre! Diretta su @SkySport,… - JManiaSite : #InterJuve: le formazioni ufficiali e tutte le info per seguirla in diretta - sportli26181512 : Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro va in scena il 175° derby d'Ital… -