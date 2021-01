Bob, Coppa del Mondo St. Mortiz 2021: altro giro, altra vittoria per Francesco Friedrich nel 4. Diciassettesimo Baumgartner (Di domenica 17 gennaio 2021) Seconda gara e seconda vittoria nella specialità, undici su dodici in totale in stagione. Francesco Friedrich è l’assoluto dominatore della Coppa del Mondo di bob: anche nel week-end svizzero di St. Moritz trova il colpaccio conquistando sia il due che il quattro. Il teutonico è veramente imbattibile. Non c’è stata veramente storia, con il campione di tutto che ha trovato altre due run da fenomeno: miglior tempo nella prima, addirittura record della pista nella seconda, a trovare il crono finale di 2’09”56. Alle sue spalle troviamo l’austriaco Benjamin Maier, staccato di 29 centesimi, ed il canadese Justin Kripps, a 49 centesimi. A completare la top-5 l’altro tedesco Johannes Lochner ed il lettone Oskars Melbardis. Perde un paio di posizioni in una seconda run non convincente Patrick ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Seconda gara e secondanella specialità, undici su dodici in totale in stagione.è l’assoluto dominatore delladeldi bob: anche nel week-end svizzero di St. Moritz trova il colpaccio conquistando sia il due che il quattro. Il teutonico è veramente imbattibile. Non c’è stata veramente storia, con il campione di tutto che ha trovato altre due run da fenomeno: miglior tempo nella prima, addirittura record della pista nella seconda, a trovare il crono finale di 2’09”56. Alle sue spalle troviamo l’austriaco Benjamin Maier, staccato di 29 centesimi, ed il canadese Justin Kripps, a 49 centesimi. A completare la top-5 l’tedesco Johannes Lochner ed il lettone Oskars Melbardis. Perde un paio di posizioni in una seconda run non convincente Patrick ...

Seconda gara e seconda vittoria nella specialità, undici su dodici in totale in stagione. Francesco Friedrich è l'assoluto dominatore della Coppa del Mondo di bob: anche nel week-end svizzero di St. M ...

Friedrich si concede il bis a St.Moritz

Non sembra esserci fine al dominio di Francesco Friedrich, che dopo essersi imposto ieri nell'appuntamento di Coppa del Mondo di bob a 2 sull'Olympia Bob Run di St.Moritz, si è ripetuto quest'oggi nel ...

