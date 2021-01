A Parigi ' La Marche pour la vie' per contestare due progetti di legge sull' aborto

(Di domenica 17 gennaio 2021) Migliaia di persone, 5mila secondo gli organizzatori, sono scese oggi in piazza acontro l'nella 'la vie' (Marcia per la vita) Il corteo si è riunito oggi a Place du ...

Circa 5mila persone in piazza per "ricordare alle persone che l'aborto è violenza contro le donne, un diritto a essere imbavagliate"