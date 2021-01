Vaccino anti-Covid, guasto a un congelatore: a Forlì perse 800 dosi. Indagano i Nas (Di sabato 16 gennaio 2021) A Forlì, a causa di un guasto al congelatore, sono andate perdute 800 dosi del Vaccino anti-Covid di Moderna. Il malfunzionamento si è registrato all'Ospedale Morgagni Pierantoni, dove erano stati stoccati i sieri inviati all'Ausl Romagna. Sul posto, per un sopralluogo, sono arrivati i carabinieri del Nas di Bologna. Secondo le prime ipotesi, un errore umano potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo che si è verificato il guasto al congelatore. Le indagini dei Nas, coordinate dalla Procura di Forlì, sono in corso per cercare di capire cos’è successo e se ci sono eventuali responsabilità (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 gennaio 2021) A, a causa di unal, sono andate perdute 800deldi Moderna. Il malfunzionamento si è registrato all'Ospedale Morgagni Pierantoni, dove erano stati stoccati i sieri inviati all'Ausl Romagna. Sul posto, per un sopralluogo, sono arrivati i carabinieri del Nas di Bologna. Secondo le prime ipotesi, un errore umano potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo che si è verificato ilal. Le indagini dei Nas, coordinate dalla Procura di, sono in corso per cercare di capire cos’è successo e se ci sono eventuali responsabilità (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

