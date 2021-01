Ultime Notizie Roma del 16-01-2021 ore 18:10 (Di sabato 16 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid il primo piano da domani gran parte dell’Italia Sara zona arancione mentre Lombardia Sicilia la provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa lidi CRT Nazionale risalita 1,09 e la cabina di regia parla di rischio alto di un’epidemia non controllate non gestibile non è un impennata da si cura il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro segno che le misure adottate finora funzionano al ministro speranza avverte che siamo fermati mo delle ordinanze si perde il controllo del contagio Lombardia e provincia di Bolzano sono pronta a presentare il ricorso Campania e altre 5 regioni restano in zona gialla prima dei vaccini Perché fai tenevi annunciato un piano che dovrebbe ridurre ad una settimana e ritardi nelle consegne che l’Europa teneva si prolungasse lo ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid il primo piano da domani gran parte dell’Italia Sara zona arancione mentre Lombardia Sicilia la provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa lidi CRT Nazionale risalita 1,09 e la cabina di regia parla di rischio alto di un’epidemia non controllate non gestibile non è un impennata da si cura il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro segno che le misure adottate finora funzionano al ministro speranza avverte che siamo fermati mo delle ordinanze si perde il controllo del contagio Lombardia e provincia di Bolzano sono pronta a presentare il ricorso Campania e altre 5 regioni restano in zona gialla prima dei vaccini Perché fai tenevi annunciato un piano che dovrebbe ridurre ad una settimana e ritardi nelle consegne che l’Europa teneva si prolungasse lo ...

Agenzia_Ansa : Covid, nelle ultime 24 ore 16.146 positivi e 477 morti. Eseguiti 273.506 test (156mila molecolari, 116mil antigenic… - fanpage : Una protesta che è finita in pesanti sanzioni. - fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - walter_walessan : RT @AlessioParodi6: Ultime notizie di mercato: scambio sull'asse Italia-Olanda, Rutte in Italia in cambio di Conte + 50 miliardi del Recove… - AlienoGrigio17 : Crisi in diretta @matteorenzi: Iv decisiva, maggioranza in Senato tra 150-152. Nell’agenda del quarto giorno di cr… -