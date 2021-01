Udinese, De Paul: «Ho la stessa caratteristica di Riquelme» (Di sabato 16 gennaio 2021) Rodrigo De Paul, centrocampista e capitano dell’Udinese, ha parlato delle proprie caratteristiche ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni Rodrigo De Paul, centrocampista e capitano dell’Udinese, ha parlato delle proprie caratteristiche ai microfoni di DAZN. «Mi piace giocare con la suola. Io sono nato giocando a calcetto e si gioca tanto così”, ha dichiarato il classe 1994. Riquelme? Lui è stato uno dei miei giocatori preferiti nel suo tempo. Quando lui metteva la palla sotto la suola era difficile che gliela rubassero. Guardando lui da bambino ho iniziato a farlo anche io. Certo, lui è un maestro ma anche io ho questa caratteristica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Rodrigo De, centrocampista e capitano dell’, ha parlato delle proprie caratteristiche ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni Rodrigo De, centrocampista e capitano dell’, ha parlato delle proprie caratteristiche ai microfoni di DAZN. «Mi piace giocare con la suola. Io sono nato giocando a calcetto e si gioca tanto così”, ha dichiarato il classe 1994.? Lui è stato uno dei miei giocatori preferiti nel suo tempo. Quando lui metteva la palla sotto la suola era difficile che gliela rubassero. Guardando lui da bambino ho iniziato a farlo anche io. Certo, lui è un maestro ma anche io ho questa». Leggi su Calcionews24.com

