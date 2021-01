Traffico Roma del 16-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in un sabato mattina tranquillo sulle strade della capitale pochi i veicoli in circolazione il Lazio ricordiamo è in zona gialla Quindi c’è il divieto di spostamenti dalle 22 alle 5 eccetto per giustificati motivi come lavoro salute e commissioni urgenti fino al 5 marzo è consentito lo spostamento verso una nell’ambito del territorio regionale una volta al giorno massimo due persone intanto proseguono i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana quindi si transita su carreggiata ridotta notizia di via del Cappellaccio e non si esclude Con l’aumento della formazione di code nelle due direzioni per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.edu.it da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di ...