(Di sabato 16 gennaio 2021) Leditra poco in campo:(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. All. Ranieri(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. All. Gotti ITA Sport Press.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali - MonicaTox69 : Sampdoria-Udinese: Walace al posto di Arslan la novità -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Udinese

Alle 20:45 scenderanno in campo Sampdoria ed Udinese, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match. Sampdoria (4-4-1-1): Audero; ...PREPARTITA. Sampdoria - Udinese è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 16 gennaio alle ore 20:45 allo stad ...