Roma, paura e sparatoria a San Pietro: immigrati investono un poliziotto (Di sabato 16 gennaio 2021) sparatoria a Roma in zona San Pietro I poliziotti intimano l’alt, l’auto in cui ci sono spacciatori immigrati si ferma. Almeno sembra. Invece no i tre passeggeri, due uomini di origini tunisine, uno dei quali con precedenti penali e una donna italiana, mettono in moto, ingranano la retRomarcia e inizia una fuga disperata. Con relativo inseguimento lungo via Monte Del Gallo, nei pressi della stazione di San Pietro. La ricostruzione è della Cronaca Romana di “Repubblica”. «È stata una scena da Far West, abbiamo avuto veramente paura – racconta Fabio al quotidiano. E’ un libero professionista 40enne che si trovava nel suo studio al piano terra. “Ho sentito un colpo di pistola, ho visto l’Honda metallizzata sfrecciare in discesa inseguita dalla polizia. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021)in zona SanI poliziotti intimano l’alt, l’auto in cui ci sono spacciatorisi ferma. Almeno sembra. Invece no i tre passeggeri, due uomini di origini tunisine, uno dei quali con precedenti penali e una donna italiana, mettono in moto, ingranano la retrcia e inizia una fuga disperata. Con relativo inseguimento lungo via Monte Del Gallo, nei pressi della stazione di San. La ricostruzione è della Cronacana di “Repubblica”. «È stata una scena da Far West, abbiamo avuto veramente– racconta Fabio al quotidiano. E’ un libero professionista 40enne che si trovava nel suo studio al piano terra. “Ho sentito un colpo di pistola, ho visto l’Honda metallizzata sfrecciare in discesa inseguita dalla polizia. ...

Maxis18 : Abbiamo paura di morire di #COVID19 ma, la vita, ci riserva altro. Facciamo in modo di viverla bene. #roma #ilovemyworld - Laicher_ : Fanno ridere i giocatori della Lazio che insultano qualsiasi giocatore della Roma,facendo i fighi, per poi eliminar… - Marioginny : L’idea potrebbe e uso il condizionale !! La paura è che si attaccano ai loro beni casa in primis !! Invece bisogna… - nista192sette : @Maxredblack1 Quando la Roma perde raggiungo una lucidità di analisi che fa paura - annaritafede : @cippalippissimo @Capezzone Devo controbattere, perché nei negozi, almeno qui a Roma questa paura non c’è. Più che… -