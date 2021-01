Roma, cinque morti in casa di riposo a Lanuvio. Altre sette persone trovate incoscienti (Di sabato 16 gennaio 2021) cinque ospiti di una casa di riposo sono stati trovati morti in una casa di riposo a Lanuvio (Roma). Altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. L’allarme è stato dato da un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi. Da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi una intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso indagini dei Carabinieri della stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri per far luce sulla morte dei cinque ospiti della casa di riposo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021)ospiti di unadisono stati trovatiin unadi).sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. L’allarme è stato dato da un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti) privi di sensi. Da chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi una intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso indagini dei Carabinieri della stazione die della Compagnia di Velletri per far luce sulla morte deiospiti delladi...

Tragedia in una casa di riposo a Lanuvio, vicino a Roma. Cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. L'allarme è stato dato da un addetto all ...