Prada Cup | James Spithill | “Domani arriva una tempesta Il vento potrebbe essere oltre il limite di 21 nodi”

SkySport : AMERICA'S CUP Prada Cup, Round Robin ? Notte venerdì 15-sabato 16 gennaio: seconda giornata Ore 3: Luna Rossa-Ameri… - Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - infoitsport : Prada Cup, Pietro Sibello: 'Luna Rossa ha trovato le raffiche giuste. Ora resettiamo e pensiamo a Ineos' - lillydessi : Coppa America, Luna Rossa vince con American American Magic nella Prada Cup. Primo punto senza vento - Corriere del… - PressMareItalia : La prima #regata del giorno, che conclude anche il primo #roundrobin, ha visto #NYYC #AmericanMagic contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

Nella notte italiana è proseguita l’edizione 2021 della Prada Cup di vela, con le imbarcazioni che hanno continuato nel round robin che ha visto scattare la lotta a tre per il posto da sfidante contro ...America’s Cup challengers Luna Rossa, American Magic and INEOS Team UK will take to the water from Friday in the Prada Cup to see who will take on defender Team New Zealand. The Prada Cup begins on ...