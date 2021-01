LIVE Sci alpino, Slalom Flachau in DIRETTA: Noel mette in fila i rivali del primo gruppo! Alex Vinatzer vuole il riscatto (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 9.42: Fatica tanto e commette anche un grave errore nel finale lo svizzero Meillard che chiude al sesto posto a 1?28 da Noel 9.41: Meillard all’intermedio ha un ritardo di 16 centesimi 9.40: Non trova mai il ritmo e la continuità di rendimento il norvegese Kristoffersen che subisce un ritardo pesantissimo: 1?72, è ultimo 9.39: Kristoffersen all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi 9.38: Interpreta al meglio la zona finale dei dossi il francese Noel che riesce a mettersi davanti con 23 centesimi di vantaggio su Foss-Solevaag che già aveva fatto benissimo in basso. Ora Kristoffersen 9.37: Noel all’intermedio ha un ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI MARIBOR ALLE 11.00 E ALLE 14.00 9.42: Fatica tanto e comanche un grave errore nel finale lo svizzero Meillard che chiude al sesto posto a 1?28 da9.41: Meillard all’intermedio ha un ritardo di 16 centesimi 9.40: Non trova mai il ritmo e la continuità di rendimento il norvegese Kristoffersen che subisce un ritardo pesantissimo: 1?72, è ultimo 9.39: Kristoffersen all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi 9.38: Interpreta al meglio la zona finale dei dossi il franceseche riesce arsi davanti con 23 centesimi di vantaggio su Foss-Solevaag che già aveva fatto benissimo in basso. Ora Kristoffersen 9.37:all’intermedio ha un ...

