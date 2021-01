Lampard | “Sono felice di avere un giocatore come Mount Werner? Tornerà presto a segnare”

Seby_Sarno_ : Ripeto anche se tutti sono sicuri. Per #Tomori sarà DIFFICILISSIMO inserire il diritto di riscatto. #Lampard è contrario. #milan ???? - talebanikov : @stillejovattene @OfficialDuivel Thiago e Zouma sono i titolari, intendo la Panchina, Christensen?? Rudiger pure gi… - bintYusuf___ : RT @SimoNoveOtto: Nel giro di 2gg: Milan su Tomori da 2 mesi, prestito con ddr a 30, poi 22, poi 25, poi sono 18 mesi, poi è prestito secc… - SimoNoveOtto : Nel giro di 2gg: Milan su Tomori da 2 mesi, prestito con ddr a 30, poi 22, poi 25, poi sono 18 mesi, poi è prestit… - CapitanBergomi : RT @lardellav: @CapitanBergomi @erikaconlak_ Però Lampard è molto legato, non penso lo venda definitivamente Per il resto ci sta un botto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Sono

A late goal from Mason Mount gave Chelsea a laboured 1-0 win at 10-man Fulham in the Premier League on Saturday, easing some of the pressure off their manager Frank Lampard.Four months into the season and Chelsea manager Frank Lampard appears no closer to knowing his best lineup following a $300 million off-season ...