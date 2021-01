Kate Winslet e il body shaming | «Dopo Titanic | mi sono sentita bullizzata»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 16 gennaio 2021) Quando «Titanic» sbancò i botteghini di tutto il mondo, Kate Winslet aveva appena compiuto 22 anni. Certo, era già stata candidata all’Oscar per «Ragione e sentimento», ma era comunque molto giovane per affrontare il boom di popolarità da kolossal. «È stato come passare dalla notte al giorno in un istante», ha detto l’attrice britannica durante il podcast di Marc Maron, rivelando gli aspetti più duri di quel periodo.