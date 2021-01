Inter, Lautaro Martinez: “In nerazzurro sto bene, stiamo lavorando sul rinnovo. Messi? Giocare con lui è stato un sogno” (Di sabato 16 gennaio 2021) Lautaro Martinez giura fedeltà all'Inter.Il centravanti argentino in forza ai nerazzurri, nel corso dell'Intervista rilasciata al settimanale Sport Week, ha parlato del proprio futuro e di come sia Giocare con Lionel Messi."È stata un'estate faticosa, ma oggi sono all'Inter e sono felice. Qui Sto bene, Milano è bellissima. Il rinnovo? Il mio procuratore e il club stanno lavorando. Sono tranquillo, penso a dare all'Inter quello che ho. L'accordo poi si trova. Messi? È stato un sogno anche per me quando si parlava di un suo arrivo all'Inter. Giocare con lui è fantastico, ho la fortuna di farlo in Nazionale". Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021)giura fedeltà all'.Il centravanti argentino in forza ai nerazzurri, nel corso dell'vista rilasciata al settimanale Sport Week, ha parlato del proprio futuro e di come siacon Lionel."È stata un'estate faticosa, ma oggi sono all'e sono felice. Qui Sto, Milano è bellissima. Il? Il mio procuratore e il club stanno. Sono tranquillo, penso a dare all'quello che ho. L'accordo poi si trova.? Èunanche per me quando si parlava di un suo arrivo all'con lui è fantastico, ho la fortuna di farlo in Nazionale".

90ordnasselA : “Conte è un allenatore che lavora per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo ar… - zazoomblog : Lautaro: «L’Inter ha un solo obiettivo: vincere. Rinnovo? Un accordo si trova» - #Lautaro: #«L’Inter #obiettivo: - interclubpavia : GdS - Lautaro: 'Voglio lo scudetto, Conte mi ha fatto crescere tanto e non voglio fermarmi. A Milano sto bene' -… - Mediagol : #Inter, Lautaro Martinez: 'In nerazzurro sto bene, stiamo lavorando sul rinnovo. Messi? Giocare con lui è stato un… - junews24com : Lautaro Martinez: «Scudetto? Dopo tanti anni di dominio Juve vogliamo vincere» - -