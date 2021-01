Inter-Juventus in tv: orario, programma, streaming, probabili formazioni. Su che canale vederla (Di sabato 16 gennaio 2021) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale, domenica 17 gennaio, vedrà continuare il programma della diciottesima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra l’Inter e la Juventus. Nerazzurri con il 3-5-2, bianconeri con il 3-4-1-2. La gara tra Inter e Juventus si giocherà domenica 17 gennaio. Il match della diciottesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara. probabili formazioni Inter-Juventus Inter (3-5-2): ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale, domenica 17 gennaio, vedrà continuare ildella diciottesima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra l’e la. Nerazzurri con il 3-5-2, bianconeri con il 3-4-1-2. La gara trasi giocherà domenica 17 gennaio. Il match della diciottesima giornata della Serie A di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed inin abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.(3-5-2): ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - romeoagresti : #Juventus: sensazioni sempre più positive per #Chiesa e #McKennie, entrambi prenderanno parte alla trasferta di San… - juventusfc : Derby d'Italia nel mirino! ???? ?? Le ultime dal #TrainingCenter ?? - zazoomblog : Derby d’Italia in Serie A: dove vedere Inter Juventus tv streaming - #Derby #d’Italia #Serie #vedere #Inter - FahdYg : RT @GoalItalia: Ieri la Juventus, oggi l'Inter: Vidal si prepara a una serata da ex ??? -