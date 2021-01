Governo, fonti M5s: compatti con Conte, confermato il 'no' a Renzi (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Movimento 5 stelle ha ribadito 'l'assoluta compattezza attorno al presidente Conte'. Lo si apprende da fonti M5S dopo la riunione di Vito Crimi e Alfonso Bonafede con i direttivi di Camera e Senato. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Movimento 5 stelle ha ribadito 'l'assoluta compattezza attorno al presidente'. Lo si apprende daM5S dopo la riunione di Vito Crimi e Alfonso Bonafede con i direttivi di Camera e Senato.

Venerdì due ore di faccia a faccia (virtuale) tra i vertici di Italia Trasporto Aereo, i ministeri e l’Antitrust Ue. Le condizioni di Bruxelles. La newco vuole accelerare ...

Crisi, M5s chiude a Renzi anche se non ci sono i numeri: “Governo tecnico? Non con noi”. E ai responsabili: “Ora o mai più”

In ore confuse di trattative e discussioni, il M5s si aggrappa a una sola certezza: non tornerà mai più al tavolo con Matteo Renzi e Italia viva. E’ un paletto fondamentale perché arriva nel sabato pi ...

