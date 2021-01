Governo, crisi in diretta: Conte a caccia di responsabili. Udc: «No a giochi di palazzo, noi siamo nel centrodestra» (Di sabato 16 gennaio 2021) crisi di Governo, quale sarà lo sblocco finale? Giuseppe Conte è atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 16 gennaio 2021)di, quale sarà lo sblocco finale? Giuseppeè atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero in...

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - lauraboldrini : Ieri Italia Viva è uscita dal Governo. Oggi dice che si può ricucire. Per favore, serietà! Non si gioca col Paese.… - Adnkronos : #crisigoverno, boom di chiamate a Palazzo Chigi per sostegno a Conte - LauraGio_75 : RT @m_spagna: “....il governo Renzi non si sosteneva con Alfano e Verdini? Mica si possono fare le vergini adesso, dai”. #Renzi https://t… - marcellinosar : RT @luigidimaio: La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei Ministri… -