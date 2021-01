GELO Italia: Temperature in picchiata con forti gelate, i valori previsti (Di sabato 16 gennaio 2021) Non si tratta certo del GELO intenso che attanaglia oltre mezza Europa. Il freddo, seppur più attenuato, ha però raggiunto anche l’Italia e continua ad affluire, con fase apicale attesa in queste ore. Tuttavia, il clima resterà molto rigido sino alla prima parte della prossima settimana. Lunedì previste Temperature sottozero su gran parte del Centro-Nord, anche in pianura ed eccetto le costeLe Temperature minime in Val Padana sono scese sottozero, fino a -6°C, complice il cielo sereno. GELO intenso anche lungo i fondovalle e gli altopiani. Bolzano ha registrato -8°C, Tarvisio -13°C, mentre sulle aree alpine orientali si sono misurati picchi di -15°C a circa 2000 metri di quota. Super freddo ancora per qualche giorno Il freddo è destinato ulteriormente ad intensificarsi, in quanto il ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Non si tratta certo delintenso che attanaglia oltre mezza Europa. Il freddo, seppur più attenuato, ha però raggiunto anche l’e continua ad affluire, con fase apicale attesa in queste ore. Tuttavia, il clima resterà molto rigido sino alla prima parte della prossima settimana. Lunedì previstesottozero su gran parte del Centro-Nord, anche in pianura ed eccetto le costeLeminime in Val Padana sono scese sottozero, fino a -6°C, complice il cielo sereno.intenso anche lungo i fondovalle e gli altopiani. Bolzano ha registrato -8°C, Tarvisio -13°C, mentre sulle aree alpine orientali si sono misurati picchi di -15°C a circa 2000 metri di quota. Super freddo ancora per qualche giorno Il freddo è destinato ulteriormente ad intensificarsi, in quanto il ...

