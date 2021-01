DIRETTA Arezzo Cesena tv e streaming video: obbiettivo vittoria (Di sabato 16 gennaio 2021) DIRETTA dell’incontro tra Arezzo e Cesena, valido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C. Arezzo calcio (Facebook)In programma presso lo Stadio Citta di Arezzo della città toscana, alle ore 15, l’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B, tra Arezzo e Cesena. Le squadre arrivano entrambe da un pareggio, con cui hanno aperto il loro anno calcistico. I padroni di casa, ultimi in classifica, sono alla disperata ricerca di una vittoria per risollevare quantomeno il morale, considerato che finora, in una sola occasione, contro l’Imolese, i toscani sono riusciti a portare a casa i tre punti. Dall’altra parte gli ospiti, a meno quattro punti dal primo posto. 2020 ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021)dell’incontro tra, valido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C.calcio (Facebook)In programma presso lo Stadio Citta didella città toscana, alle ore 15, l’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C, girone B, tra. Le squadre arrivano entrambe da un pareggio, con cui hanno aperto il loro anno calcistico. I padroni di casa, ultimi in classifica, sono alla disperata ricerca di unaper risollevare quantomeno il morale, considerato che finora, in una sola occasione, contro l’Imolese, i toscani sono riusciti a portare a casa i tre punti. Dall’altra parte gli ospiti, a meno quattro punti dal primo posto. 2020 ...

Un Cesena lanciatissimo, giovane e ‘sbarazzino’ come direbbe Camplone. Ecco l’avversario dell’Arezzo, una squadra che non perde da dieci turni, con tre vittorie nelle ultime tre partite. William Viali ...

