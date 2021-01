Covid | poche adesioni alla protesta dei ristoratori #IoApro

(Di sabato 16 gennaio 2021) Da Pesaro a Foggia, a Verona, fino a Milano: ladeiche hanno annunciato l'apertura serale nonostante i divieti con la campagnasi è diffusa lungo tutta la Penisola ma non è decollata, tra bassa partecipazione esolo simboliche. Tra lesimboliche, il flashmob a Foggia, nel pomeriggio, di una cinquantina di titolari di bar, ristoranti e pizzerie e l'iniziativa dello storico Don Lisander a Milano, che ieri ha tenute le luci accese e la cucina chiusa, ma che ha promesso di aprire oggi. A Pesaro il ristoratore Umberto Carriera aveva annunciato il tutto esaurito (con distanziamento), ma poi è stato sanzionato con 5 giorni di chiusura. Altre iniziative esi sono registrate qua e là nella Penisola (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – ...

"Mancano pochi mesi a questo punto, la luce in fondo al tunnel continua ad avvicinarsi". Lo scrive su Facebook il coordinatore dell'Agenzia regionale di sanità della Toscana, Fabio Voller, in un post ...Consegnato questa mattina l'ospedale Covid realizzato in Fiera del Levante a Bari. La struttura sarà gestita dal Policlinico di Bari e sarà attiva nelle ...