Calcio | Serie A 2021 | Sampdoria-Udinese 2-1 | Ernesto Torregrossa decide la sfida a Marassi

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021) E’ terminata 2-1 laditra, valida per il 18° turno del campionato diA 2020-. Un successo in rimonta per i doriani, in svantaggio per il gol di Rodrigo de Paul al 55? tra le fila friulane. A rimettere la Samp in carreggiata ci hanno pensato Antonio Candreva al 67? sudi rigore edall’81’, che all’esordio in maglia blucerchiata ha trovato la rete, decisiva per il successo della formazione allenata da Claudio Ranieri. Con questo risultato lasale a 23 punti (decima), mentre l’è 15ma a quota 16 punti. LA CRONACA Ranieri vara un 4-4-2 nel quale Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello compongono la linea difensiva; a ...