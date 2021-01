WhatsApp rinvia le nuove regole sulla privacy

(Di sabato 16 gennaio 2021)è stata costretta are di tre mesi l’introduzione dellecontenute nell’aggiornamento che nei giorni scorsi ha destato tante polemiche. Parliamo della modifica unilaterale che prevede la condivisione delle informazioni dei contatti con Facebook. Ricordiamo che in Europa tale modifica non dovrebbe essere valida grazie al GDPR del 2018, ma le ulteriori polemiche sollevate nei giorni scorsi, anche dal Garante dellaitaliano – che aveva dichiarato poco chiara l’informativa proposta da– hanno portato i vertici di Facebook Inc., proprietaria dell’app, a posticipare l’entrata in vigore delledi ben tre ...

infoitscienza : WhatsApp rinvia di tre mesi le nuove regole. C'è tempo fino a maggio - XANTARMOB : Ha ha ha! WhatsApp rinvia di qualche mese le nuove regole... ???????? A quanto pare hanno capito che non sono più così 'unici'... ?? - mastervmware : Nuove regole sulla Privacy, ora WhatsApp prende tempo e rinvia tutto di 3 mesi - infoitscienza : Privacy, WhatsApp rinvia di tre mesi l’aggiornamento dei termini di servizio - A_Di_Marino : Privacy, WhatsApp rinvia di tre mesi l’aggiornamento dei termini di servizio -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp rinvia

L’arrivo delle nuove norme sulla privacy di WhatsApp è stato rinviato di 3 mesi. Zuckerberg ci ripensa: l’8 febbraio non ci sarà nessun aggiornamento dell’informativa sulla privacy di WhatsApp che ren ...Il Garante si riserva di intervenire in via d'urgenza, per tutelare gli utenti italiani e far rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. Intanto da WhatsApp avvisano del rin ...