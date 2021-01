WandaVision, su Disney+ in streaming da oggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arriva oggi 15 gennaio 2021 in streaming su Disney+ la nuova serie Marvel Studios dal titolo WandaVision che vede protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen. Disney+ ha reso disponibile in streaming la serie originale WandaVision, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un prodotto che promette grande intrattenimento per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. I primi due episodi debutteranno su ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Arriva15 gennaio 2021 insula nuova serie Marvel Studios dal titoloche vede protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen.ha reso disponibile inla serie originale, che vede nel cast Elizabeth Olsen e Paul Bettany in un prodotto che promette grande intrattenimento per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. I primi due episodi debutteranno su ...

