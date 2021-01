Vita in Diretta, l’inviata ha un atteggiamento incomprensibile e volgare davanti le telecamere, Alberto Matano incredulo, gelo in studio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Alberto Matano conduce Vita in Diretta con grande professionalità e la pretende anche dai suoi inviati così come cerca di portare sempre rigore e serietà, almeno quando gli argomenti lo richiedono. Altrimenti sa essere anche molto giocoso e divertente ed è facile vederlo sorridere ed essere disteso oltre che profondamente a suo agio. Nonostante nessuno sapesse l’anno scorso, durante l’anno di programmazione, che ci fossero dei fortissimi attriti tra lui e l’altra conduttrice, Lorella Cuccarini, oggi che lo si vede condurre da solo, è evidente la differenza. I due, l’anno scorso, furono molto bravi a celare i dissapori e condussero senza mai far trasparire tutto il malcontento che c’era anche perché la gestione della situazione pandemica sia nello studio che fuori non agevolava e se qualche volta sono ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 gennaio 2021)conduceincon grande professionalità e la pretende anche dai suoi inviati così come cerca di portare sempre rigore e serietà, almeno quando gli argomenti lo richiedono. Altrimenti sa essere anche molto giocoso e divertente ed è facile vederlo sorridere ed essere disteso oltre che profondamente a suo agio. Nonostante nessuno sapesse l’anno scorso, durante l’anno di programmazione, che ci fossero dei fortissimi attriti tra lui e l’altra conduttrice, Lorella Cuccarini, oggi che lo si vede condurre da solo, è evidente la differenza. I due, l’anno scorso, furono molto bravi a celare i dissapori e condussero senza mai far trasparire tutto il malcontento che c’era anche perché la gestione della situazione pandemica sia nelloche fuori non agevolava e se qualche volta sono ...

