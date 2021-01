Uomini e Donne, Gianluca De Matteis torna a parlare dell’abbandono: ‘Nessun tradimento’, poi parla del rapporto con Gianni Sperti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gianluca ha parlato della sua esperienza nel programma dopo aver abbandonato il trono. Ecco che cosa ha detto nella sua ultima intervista. Uomini e Donne: Gianluca torna a parlare dell’abbandono All’inizio di questa stagione di Uomini e Donne abbiamo visto quattro tronisti nel trono classico. Jessica ha scelto dopo un mese e ancora ha una relazione con Davide. Davide e Sophie stanno andando avanti nel loro percorso e sembrano vicini ad una scelta. Gianluca, invece, poche settimane fa ha deciso di abbandonare il trono in lacrime. Non è riuscito a provare le emozioni che si aspettava di provare. Da subito Gianluca ha assicurato di non aver mai finto, di essere sempre ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 15 gennaio 2021)hato della sua esperienza nel programma dopo aver abbandonato il trono. Ecco che cosa ha detto nella sua ultima intervista.All’inizio di questa stagione diabbiamo visto quattro tronisti nel trono classico. Jessica ha scelto dopo un mese e ancora ha una relazione con Davide. Davide e Sophie stanno andando avanti nel loro percorso e sembrano vicini ad una scelta., invece, poche settimane fa ha deciso di abbandonare il trono in lacrime. Non è riuscito a provare le emozioni che si aspettava di provare. Da subitoha assicurato di non aver mai finto, di essere sempre ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Fabry46017562 : RT @MT_Meli_: Maria De Filippi ha annunciato che Massimo Galli sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. Si tratta dell’unica trasmissio… - lukacasa : RT @RescueMed: ?? Vi aspettiamo domani, sabato 16/01 alle h.11 a bordo della #MareJonio, con la diretta FB dedicata a “La #RottaBalcanica”,… -