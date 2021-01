Tokyo 2020: stop ad accesso alle frontiere da parte di atleti stranieri (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tokyo ha fatto sapere, in virtù dello stato di emergenza proclamato mercoledì scorso, che gli atleti stranieri al momento non potranno accedere alle frontiere. A causa dell’aumento dei contagi, infatti, Tokyo è stata dichiarata in stato di emergenza, e adesso ha chiuso le frontiere. Come riportato da ANSA: “Fino al 7 febbraio tutti i cittadini stranieri non in possesso di un permesso di soggiorno non potranno fare ingresso in Giappone. Il provvedimento segue l’abolizione dei permessi per i viaggi d’affari brevi da 10 nazioni asiatiche, compresa la Cina. Agli atleti giapponesi sarà consentito di rientrare nel Paese, ma all’arrivo dovranno sottoporsi all’obbligo di quarantena di due settimane. Inizialmente gli ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha fatto sapere, in virtù dello stato di emergenza proclamato mercoledì scorso, che glial momento non potranno accedere. A causa dell’aumento dei contagi, infatti,è stata dichiarata in stato di emergenza, e adesso ha chiuso le. Come riportato da ANSA: “Fino al 7 febbraio tutti i cittadininon in possesso di un permesso di soggiorno non potranno fare ingresso in Giappone. Il provvedimento segue l’abolizione dei permessi per i viaggi d’affari brevi da 10 nazioni asiatiche, compresa la Cina. Agligiapponesi sarà consentito di rientrare nel Paese, ma all’arrivo dovranno sottoporsi all’obbligo di quarantena di due settimane. Inizialmente gli ...

