Supercoppa di Spagna, la finale in diretta in chiaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dove vedere finale Supercoppa spagnola Tv streaming – La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna si decide domenica 17 gennaio in esclusiva sul NOVE con in palio il primo titolo dell’anno: il Barcellona, che in semifinale ha sconfitto la Real Sociedad ai calci di rigore, e l’Athletic Bilbao che invece ha eliminato il Real Madrid. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dove vederespagnola Tv streaming – La 35ª edizione delladisi decide domenica 17 gennaio in esclusiva sul NOVE con in palio il primo titolo dell’anno: il Barcellona, che in semiha sconfitto la Real Sociedad ai calci di rigore, e l’Athletic Bilbao che invece ha eliminato il Real Madrid. L'articolo

CalcioFinanza : Supercoppa di #Spagna, la finale in diretta in chiaro in Italia - AgenziaOpinione : LA 9 * “ SUPERCOPPA DI SPAGNA “ * « DOMENICA 17 GENNAIO ALLE 21.00, BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO » - Nathanalgrenr : Calcio – Supercoppa Di Spagna: La Finale Sarà Bilbao-Barca! - cjmimun : Sorpresa nella seconda semifinale della Supercoppa di Spagna: l'Athletic Bilbao batte 2-1 il Real Madrid e vola in… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 14 gennaio 2021. Che Dio ci Aiuti 22.4%, Daydreamer cala al 9.2%. La Coppa Italia 7%, la Super… -