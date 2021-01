SNES ed il gioco di Ritorno al Futuro 2 con elementi RPG simile a Zelda che non ha mai visto la luce (Di venerdì 15 gennaio 2021) I film di Ritorno al Futuro sono stati senz'altro una pietra miliare del cinema negli anni '80, perciò non dovrebbe sorprendere che ai tempi erano stati progettati anche diversi giochi. La scoperta è avvenuta sfogliando un vecchio numero della rivista Famitsu: al suo interno infatti è presente un articolo che spiega lo sviluppo di un gioco ispirato a Ritorno al Futuro 2 con elementi RPG simile a The Legend of Zelda. L'articolo è apparso nel numero di maggio del 1992 ed è stato "rintracciato" dalla rivista Gaming Alexandria e segnalato dal famoso storico e archivista di giochi Frank Cifaldi. Purtroppo oltre a quel piccolo articolo non ci sono ulteriori dettagli. Alla fine, una versione completamente diversa di Ritorno al ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) I film dialsono stati senz'altro una pietra miliare del cinema negli anni '80, perciò non dovrebbe sorprendere che ai tempi erano stati progettati anche diversi giochi. La scoperta è avvenuta sfogliando un vecchio numero della rivista Famitsu: al suo interno infatti è presente un articolo che spiega lo sviluppo di unispirato aal2 conRPGa The Legend of. L'articolo è apparso nel numero di maggio del 1992 ed è stato "rintracciato" dalla rivista Gaming Alexandria e segnalato dal famoso storico e archivista di giochi Frank Cifaldi. Purtroppo oltre a quel piccolo articolo non ci sono ulteriori dettagli. Alla fine, una versione completamente diversa dial ...

Ritorno al Futuro 2 sarebbe dovuto essere un RPG in stile Zelda su SNES

