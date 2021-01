Sindaca leghista arrestata | sottraeva aiuti ai bisognosi per darli ai ricchi

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Aidavaeconomici e sussidi che non gli spettavano, ai poveri destinava i “pacchi da sfigati” (così li chiamava la stessanelle intercettazioni raccolte durante le indagini). E così iutilizzavano i sussidi per l’acquisto di beni non essenziali come capesante e mazzancolle, mentre anziani, stranieri e disabili faticavano a mettere insieme il pranzo con la cena. In passato M. R. era già finita al centro di inchieste per una delibera – poi bocciata dal Tar – che prevedeva sanzioni a chi avesse affittato immobili agli stranieri. A gennaio 2019 era emersa una storia raccapricciante: la salma di un ragazzo nigeriano, che lavorava come imbianchino e che era morto investito da un treno ai confini del territorio comunale, era rimasta abbandonata per tre mesi in obitorio. Alla ...